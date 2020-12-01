Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова поздравила своих подписчиков с днем матери и пообещала познакомить их со «своим ребенком». Об этом певица написала в своем Instagram 30 ноября

«С днем мамы любимые мои. С днем мамы и меня. Ведь я мама трех детей и сотни прекрасных песен. Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И решила, этим вечером хочу познакомить вас со своим ребенком», — написала Седокова.

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«Четвертого будешь рожать?» — спросила одна из подписчиц.

Несколько месяцев назад Седокова вышла замуж в 3 раз. Избранником артистки стал стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше супруги на 9 лет. Общих детей у пары нет. У спортсмена есть сын от первого брака, а у певицы трое детей от предыдущих мужей, причем одна дочь проживает в США со своим отцом.