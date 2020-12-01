«С днем мамы любимые мои. С днем мамы и меня. Ведь я мама трех детей и сотни прекрасных песен. Я бесконечно люблю своих детей, но так же сильно свои песни. И решила, этим вечером хочу познакомить вас со своим ребенком», — написала Седокова.
Под «ребенком» певица имела в виду свое новое детище — трек «Привязана к тебе». К публикации исполнительница прикрепила кусочек песни, смонтированный под откровенное видео с участием самой Седоковой и ее супруга. Однако некоторые поклонники поняли анонс о «знакомстве с ребенком» буквально.
«Четвертого будешь рожать?» — спросила одна из подписчиц.
Несколько месяцев назад Седокова вышла замуж в 3 раз. Избранником артистки стал стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше супруги на 9 лет. Общих детей у пары нет. У спортсмена есть сын от первого брака, а у певицы трое детей от предыдущих мужей, причем одна дочь проживает в США со своим отцом.