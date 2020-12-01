Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве здания оперы в Севастополе. Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook 30 ноября

«Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро „Coop Himmelblau" во флагманском проекте Путина в Крыму — сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе… На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро», — написал Щерба.

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