«Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро „Coop Himmelblau" во флагманском проекте Путина в Крыму — сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе… На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро», — написал Щерба.
Согласно проекту, здание оперного театра будет напоминать чайку из стекла и металла. Здание планируют возвести на берегу Севастопольской бухты рядом с памятником «Солдат и матрос».
Ранее прокуратура «АР Крым», входящая в структуру прокуратуры Украины, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний из-за полетов в Крым.