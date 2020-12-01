За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса, что стало новым антирекордом в столице. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, опубликованные 1 декабря

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября. Тогда было подтверждено 1740 заражений.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов. Ожидается, что 30 ноября Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.

Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.