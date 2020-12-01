В правительственном квартале Киева 1 декабря сотрудники полиции перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

Осада Верховной Рады во имя борьбы с кассовыми аппаратами — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

«За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД»- говорится в сообщении.

Пока силовики ограничиваются разъяснительной работой с участнками акции, предупреждая их о соблюдении правил общественного порядка.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал принятые Верховной Радой законопроекты, обязывающие всех физических лиц — предпринимателей использовать кассовые аппараты. При этом штраф за отсутствие аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Бизнесмены провели несколько акций в Киеве против этих законов.