У здания Верховной рады украинские предприниматели планирют провести очередную акцию с требованием перенести на год введение кассовых аппаратов.
«За правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД»- говорится в сообщении.
Пока силовики ограничиваются разъяснительной работой с участнками акции, предупреждая их о соблюдении правил общественного порядка.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал принятые Верховной Радой законопроекты, обязывающие всех физических лиц — предпринимателей использовать кассовые аппараты. При этом штраф за отсутствие аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Бизнесмены провели несколько акций в Киеве против этих законов.