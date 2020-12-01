Своими заявлениями кандидат в американские лидеры Джо Байден дает понять, что в случае его президентства внешняя политика Штатов будет похожа на политику экс-главы государства Барака Обамы. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает международное информагентство «Казинформ»

Москва призывает США считаться с интересами других стран © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Байдена, можно предположить, что внешняя политика США в случае его победы будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Обама», — сказал Лавров.

Со ссылкой на слова президента России Владимира Путина министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона всё «спокойно в рабочем порядке» анализирует и примет «любое решение американского народа», а также будет вести работу «с любой администрацией на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».

«С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет наконец считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений», — заключил Лавров.

Выборы в США прошли 3 ноября. Результаты пока не озвучивали. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил Байден.