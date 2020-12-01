Артист эстрады, телеведущий и юморист Евгений Петросян получил 2 сертификата в рамках российской премии «Рекорды Instagram» и «Книга рекордов России». За что именно отметили артиста, он рассказал у себя в Instagram 30 ноября

Петросян стал лучшим в номинации «Самая продолжительная карьера артиста юмористически-разговорного жанра» с результатом 58 лет и 65 дней, а также «Наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепередач», тут у юмориста абсолютный рекорд — 1441 передача.

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«Выходили на сцену уникальные люди, добившиеся небывалых результатов в своем деле. Пожелаем им больших успехов в дальнейшем (в чем я не сомневаюсь), а нам желаю, чтобы у нас в стране продолжали замечать таланты, которых в России много-много!» — написал Петросян.

Юмористу сейчас 75 лет, в 2019 году он повторно женился, новой избранницей артиста стала его помощница 31-летняя Татьяна Брухунова. В браке появился сын Ваган, которого супруги назвали в честь отца Петросяна.