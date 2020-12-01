Армянская сторона сохранила за собой контроль над Лачинским коридором, горной дорогой, соединяющей столицу непризнанной НКР Степанкерт с Арменией.
ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.
После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.
Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, а 25-го — Кельбаджарский.
По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.