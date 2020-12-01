«Наиболее резонансным случаем стало загрязнение почвы на территории легендарной «украинской Венеции» — в городе Вилково Килийского района Одесской области на земельном участке площадью 20 тыс. кв. метров обнаружили загрязнение аммонием, нитратами, хлоридами, фосфором и сульфатами», — написал Малеванный.
По его словам, экология города пострадала из-за свалки, которая эксплуатировалась без надлежащих разрешений.
Инспекция рассчитала убытки и предъявила претензию коммунальному предприятию «Вилковский горводоканал» на сумму 1 млн 153 тыс. грн.
Город Вилково называют «украинской Венецией» из-за многочисленных каналов, прорытых вдоль улиц, — лодка здесь считается более комфортным способом передвижения, чем автомобиль.