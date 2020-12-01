Участок земли в городе Вилково Килийского района Одесской области площадью в 20 тыс. кв. метров загрязнен вредными химикатами. К такому выводу пришли специалисты Государственной экологической инспекции, сообщил 30 ноября на своей странице в Facebook глава инспекции Андрей Малеванный

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