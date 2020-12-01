У здания офиса украинского лидера Владимира Зеленского появится резиденция Святого Николая с каруселью. Об этом 30 ноября сообщило издание «Украинские новости»

«На площади возле Офиса Президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых "Николай принимает друзей". На ее территории будет располагаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны», — рассказали в пресс-службе офиса Зеленского.

Новогоднее перепрограммирование. Вы за кого: за Деда Мороза, Санта-Клауса или Святого Николая? © CC0, Pixabay

В случае введения локдауна, решение о работе площадки примут с учетом карантинных ограничений.