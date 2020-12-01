«На площади возле Офиса Президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых "Николай принимает друзей". На ее территории будет располагаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны», — рассказали в пресс-службе офиса Зеленского.
Дети смогут написать и отправить письмо Святому Николаю. Открытие состоится 19 декабря — в День Святого Николая. Предполагается, что праздничная площадка будут действовать с 10:00 до 21:00 без выходных.
В случае введения локдауна, решение о работе площадки примут с учетом карантинных ограничений.