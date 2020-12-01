«Обычно торжественные события в Украине начинаются с увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко, созданной еще в 1890 году. За все годы независимости было немало попыток написать новую концертную увертюру, но пока ни одно музыкальное произведение не получило такой статус и популярность», — говорится в релизе конкурса.
Стимулировать рвение музыкантов конкурсная комиссия намерена гривной, так, создатель лучшей увертюры получит 100 тысяч гривен (267 тысяч рублей), а конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е места, получат по 75 и 50 тысяч соответственно (200 и 133 тысячи рублей).
Заявки принимаются до 4 апреля 2021 года, произведения участников обещают рассматривать без указания авторства.