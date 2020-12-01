На Украине объявили конкурс на лучшую увертюру, которая прозвучит в 30-ю годовщину Дня независимости в исполнении Национального симфонического оркестра. Композиторы, написавшие лучшие произведения для этого события, получат призы от 50 до 100 тысяч гривен, сообщил «Бульвар Гордона» 30 ноября

«Обычно торжественные события в Украине начинаются с увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко, созданной еще в 1890 году. За все годы независимости было немало попыток написать новую концертную увертюру, но пока ни одно музыкальное произведение не получило такой статус и популярность», — говорится в релизе конкурса.

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Заявки принимаются до 4 апреля 2021 года, произведения участников обещают рассматривать без указания авторства.