«На Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года зафиксировано 12 498 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1470 человек; летальных случаев — 221; выздоровели 10 023 человека», — написал Степанов.
Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 745 123 человека, летальных случаев — 12 548.