Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 12 498, скончались 221 человек. Об этом 1 декабря сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях. За все время пандемии на Украине заболели 745 123 человека, летальных случаев — 12 548.