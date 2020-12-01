Фреймут выложила очередное обучающее правилам этикета видео, которое на этот раз посвящено пожеланию приятного аппетита. Ведущая разыграла возможную ситуацию за столом со своей дочерью Златой.
«Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет. Особенно, когда человек уже что-то ест и ему приходится отвечать. Так можно и подавиться. Говорить "Приятного аппетита", когда вы видите, что человек ест, — это отголосок советских времен», — сказала Фреймут.
При этом телеведущая считает, что французские и американские вариации на тему «bon appetit» или «enjoy» вполне уместны, можно пользоваться и украинским «вкусного» или «смачного» перед началом трапезы.
Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно есть хлеб и держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой.