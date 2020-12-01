Телеведущая Ольга Фреймут, которая ведет в своих соцсетях курсы по этикету, назвала пожелание приятного аппетита атавизмом. Этому она посвятила новый ролик в своем Instagram 30 ноября

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«Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет. Особенно, когда человек уже что-то ест и ему приходится отвечать. Так можно и подавиться. Говорить "Приятного аппетита", когда вы видите, что человек ест, — это отголосок советских времен», — сказала Фреймут.

При этом телеведущая считает, что французские и американские вариации на тему «bon appetit» или «enjoy» вполне уместны, можно пользоваться и украинским «вкусного» или «смачного» перед началом трапезы.

Ранее Фреймут рассказывала, как использовать смайлики в переписке согласно этикету, как правильно есть хлеб и держать бокал, как носить очки и пользоваться салфеткой.