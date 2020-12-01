На вооружение украинской армии поступил макет самоходно-артиллерийской установки отечественного производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер фонда «Возвращайся живым» Андрей Рымарук, передает «Апостроф»

Глава «Укроборонпрома» заявил о смерти боеприпасной отрасли на Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Макет самоходки, который разрабатывали с 2018 года, представили на полигоне «Широкий лан» под Николаевом.

«Данная разработка уже готова не только вводить в заблуждение противника, но также и проводить подготовку личного состава в учебных центрах», — рассказал Рымарук.

По его словам, резиновая «Акация» уже побывала в Донбассе, где в боевых условиях прошла испытания.

Как сообщалось ранее, на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области украинские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства во время учений.