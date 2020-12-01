Разработка представляет собой резиновую надувную полноразмерную копию 152-миллиметровой САУ «Акация».
Макет самоходки, который разрабатывали с 2018 года, представили на полигоне «Широкий лан» под Николаевом.
«Данная разработка уже готова не только вводить в заблуждение противника, но также и проводить подготовку личного состава в учебных центрах», — рассказал Рымарук.
По его словам, резиновая «Акация» уже побывала в Донбассе, где в боевых условиях прошла испытания.
Как сообщалось ранее, на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области украинские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства во время учений.