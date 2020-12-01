В одном из сел Запорожской области на пьедестал, где еще несколько лет назад стоял памятник Владимиру Ленину, поставили скульптуру Иисуса Христа. Об этом 30 ноября сообщил портал pro.berdiansk.biz

Памятник Ленину в селе Осипенко был снесен в 2014 году. Вместо него долгое время ничего не устанавливали, пьедестал пустовал.

Наконец, местные жители открыли сбор денег на новый памятник.

«К сбору средств подключились не только прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ, но и все, кто любит свою малую родину. Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Донецк, бывший Сталино, названный так в честь Ленина. На годовщину смерти генералиссимуса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Иисуса Христа. Рядом со скульптурой местные жители планируют установить мемориальную доску и обустроить территорию. Люди говорят, что у памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, вступил в силу в 2015 году. Согласно этому закону переименованию подлежат города и улицы, названные в четь советских деятелей. Исчезнуть должны и памятники, имеющие отношения к советскому прошлому.