В черновицкой городской больнице № 1 из-за проблем с электричеством пациентов с COVID-19 врачи посещают при свечах. Об этом сообщает 1 декабря znaj.ua

В нескольких палатах, где находятся больные коронавирусом, сгорела проводка, из-за этого пропало освещение.

На Украине пациенты с COVID умерли из-за отключения света © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Наталья Гусак рассказала, что информацией с ней поделились сами пациенты.

«Накануне мне отчитались, что больница полноценно обеспечена автономными средствами питания, а здесь появляется такое сообщение. Как мне на это реагировать? Прошу каждый подобный случай воспринимать так, будто в палате без света — ваши или мои родственники!» — возмутилась Гусак.

Сведения о неисправности проводки подтвердили в управлении медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета. Выяснилось, что пациентов должны были перевести в другую палату, но не успели, а проблему с электричеством персоналу пришлось решать самостоятельно.

Ранее, 27 ноября, в больнице в городе Жолква Львовской области из-за отключения света во время ИВЛ скончались два пациента с коронавирусом.