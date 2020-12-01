Новому президенту Молдавии Майе Санду следует встретиться с жителями Приднестровья и найти с ними общий язык. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, передает Радио Sputnik

Приднестровский эксперт призвал держать порох сухим после заявлений Санду © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

«Если это не ее страна (Приднестровье. — Ред.), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них, как на рабах, пахать и сеять», — сказал Калашников.

Майя Санду, одержавшая победу на президентских выборах в Молдавии, потребовала также вывода миротворческого контингента РФ из Приднестровья. Российских миротворцев, по мнению Санду, должны заменить гражданские наблюдатели под эгидой ОБСЕ.