Санду фактически отказалась возвращать долг Молдавии за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей из Приднестровья. Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше $7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с правого берега Днестра, в отличие от Приднестровья, нет задолженности перед «Газпромом».
«Если это не ее страна (Приднестровье. — Ред.), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них, как на рабах, пахать и сеять», — сказал Калашников.
Майя Санду, одержавшая победу на президентских выборах в Молдавии, потребовала также вывода миротворческого контингента РФ из Приднестровья. Российских миротворцев, по мнению Санду, должны заменить гражданские наблюдатели под эгидой ОБСЕ.