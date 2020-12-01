Москва надеется, что с приходом новой администрации Вашингтон начнет считаться с интересами других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью международному информагентству Казинформ, опубликованном 1 декабря

«Как заявил президент Владимир Путин, "мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией". Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений», — отметил Лавров.

Ко дню рождения Джо Байдена: победы и трагедии без пяти минут президента США © REUTERS, Tom Brenner

«Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Джо Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Барак Обама», — сказал Лавров.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Демократ Джо Байден уже назвал себя победителем, однако действующий президент Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.