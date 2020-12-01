«Председательству Албании в ОБСЕ известно об официальных заявлениях по этому вопросу. Однако Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения в этой связи и поэтому не может предоставить никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, кроме того, что окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран — членов ОБСЕ», — заявили там.
Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья и предложила оставить там вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.
После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации обстановки в регионе. По его словам, Москва рассчитывает, что по вопросу вывода российских войск не будет резких движений.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.