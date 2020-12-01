Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не получала никаких предложений от Молдавии о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей. Об этом заявил представитель организации, передает 30 ноября РИА Новости

Приднестровье так не хочет. Эксперт рассказал, что на самом деле сейчас происходит в Гагаузии © commons.wikimedia.org, Spiridon Ion Cepleanu

Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья и предложила оставить там вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективным. Она считает, что статус региона после реинтеграции еще должен быть найден. Вместе с тем Санду выступила против ранее предложенной федерализации Молдавии.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации обстановки в регионе. По его словам, Москва рассчитывает, что по вопросу вывода российских войск не будет резких движений.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.