Калашников заявил, что, если избранный президент Молдавии Майя Санду не считает, что Кишинев должен платить за Приднестровье, то тогда ей лучше не высказываться по данному поводу.
Он отметил, что в таком случае заявления Санду о выводе российских миротворцев из региона выглядят необоснованными, так как получается, что жители Приднестровья не имеют отношения к Молдавии.
Парламентарий посоветовал президенту Молдавии встретиться с представителями региона и попытаться разрешить данную проблему.
Накануне Санду фактически отказалась возвращать долг Молдавии за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей из Приднестровья. Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше $7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом».