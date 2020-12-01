По его словам, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение о присоединении к делу «Украина против России» жалобы Нидерландов, которая касается крушения Boeing. Замминистра отметил, что именно это решение позволит Украине ознакомиться с необходимыми материалами.
Прежде суд отказывал Киеву, ссылаясь на тайну следствия.
При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.
МИД РФ заявил, что обвинения Совместной следственной группы (которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения) в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.