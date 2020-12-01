Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе малайзийского Boeing MH17. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, передает РИА Новости

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Прежде суд отказывал Киеву, ссылаясь на тайну следствия.

При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.

МИД РФ заявил, что обвинения Совместной следственной группы (которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения) в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.