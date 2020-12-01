Власти Украины намерены увеличить товарооборот с Турцией в два раза, до $10 миллиардов. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, отметили 30 ноября на сайте правительства

Россия и Турция: столкновение двух империй - видео © кадр из видео Украина.ру

По его словам, заключение соглашения о свободной торговле с Турцией является одним из важнейших вопросов повестки двусторонних отношений.

Также украинский премьер обсудил с Эрдоганом сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19.

По данным Госстата, товарооборот между Украиной и Турцией по итогам 2019 года составил $4,9 миллиарда долларов, 2,6 из которых составил экспорт, а 2,3 миллиарда — импорт товаров на Украину.