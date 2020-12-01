«Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до 10 миллиардов долларов в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеохватывающего соглашения (о свободной торговле — ред.) для максимального использования его потенциала», — сказал Шмыгаль.
По его словам, заключение соглашения о свободной торговле с Турцией является одним из важнейших вопросов повестки двусторонних отношений.
Также украинский премьер обсудил с Эрдоганом сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19.
По данным Госстата, товарооборот между Украиной и Турцией по итогам 2019 года составил $4,9 миллиарда долларов, 2,6 из которых составил экспорт, а 2,3 миллиарда — импорт товаров на Украину.