Североатлантический альянс намерен нарастить военное присутствие в Черном море. Об этом 30 ноября заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Корабельные группы НАТО вошли в Черное море для учений с украинским флотом © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Столтенберг добавил, что во вторник главы МИД стран — членов НАТО с участием министров Грузии и Украины обсудят деятельность альянса в регионе Черного моря.

В ноябре силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион. Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря.