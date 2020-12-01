По его словам, регион Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Также он указал на то, что альянс тесно сотрудничает в этом регионе с двумя своими партнерами — Грузией и Украиной.
Столтенберг добавил, что во вторник главы МИД стран — членов НАТО с участием министров Грузии и Украины обсудят деятельность альянса в регионе Черного моря.
В ноябре силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион. Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря.