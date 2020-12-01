Украинская певица Джамала рассказала фанатам о неожиданной встрече с другой звездой на отдыхе. Запись она опубликовала в Instagram 30 ноября

Артистка поделилась кадрами отдыха своей семьи на море. Кроме того, ей посчастливилось встретить в Египте народную артистку Украины, 73-летнюю Нину Матвиенко, которая также приехала туда отдохнуть с семьей.

«Очень круто, что даже во время пандемии можно открывать для себя какие-то крутые места. Никогда не была в городе Marsa Alam, хотя очень люблю Египет и неоднократно об этом говорила. А тут приехала и на пустынном берегу встретила Нину Митрофановну Матвиенко! Да и еще и имею возможность с ней плавать, когда бы такое было?» — написала Джамала.

«Вся моя лента пестрит»: Джамала выяснила, что делали украинцы на карантине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

У Джамалы с супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым двое детей: двухлетний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому нет еще года.