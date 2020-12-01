Артистка поделилась кадрами отдыха своей семьи на море. Кроме того, ей посчастливилось встретить в Египте народную артистку Украины, 73-летнюю Нину Матвиенко, которая также приехала туда отдохнуть с семьей.
«Очень круто, что даже во время пандемии можно открывать для себя какие-то крутые места. Никогда не была в городе Marsa Alam, хотя очень люблю Египет и неоднократно об этом говорила. А тут приехала и на пустынном берегу встретила Нину Митрофановну Матвиенко! Да и еще и имею возможность с ней плавать, когда бы такое было?» — написала Джамала.
«Нина Митрофановна уехала отдохнуть от своих внуков, но чужие ее догнали все равно», «Класс, я даже не успела прочитать пост, как узнала Нину Матвиенко. Не зря говорят, Земля — круглая», — написали в комментариях.
У Джамалы с супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым двое детей: двухлетний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому нет еще года.