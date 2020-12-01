Поскольку у русских и украинцев есть общие корни, общие ценности и общая вера, исторически очень сложно обосновать их существование в отдельном государстве. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«В большом государстве все крепче, сильнее, и легче справляться с вызовами. Значит, нужно будет доказывать, что украинцы — нерусские и что они чуть ли не Трою основали. Я чего только не читала. Волосы дыбом вставали», — вспоминает Нарочницкая.

К сожалению, многие не понимают, что России, Украине и Белоруссии нужно объединиться, чтобы взаимодействовать с Западом, продвигать своим ценности, отстаивать их, требовать равноправия, добавила политолог.

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