Эксперт отметила, что еще в 2002 году в своей книге она предсказывала, что на авансцену выйдет галицийская идеология, во многом списанная с польских концепций 19 века, о том, что русские — это якобы помесь угро-финнов с татарами, которые, чтобы приукрасить свою варварскую историю, украли и киевскую историю, и византийское наследие.
«В большом государстве все крепче, сильнее, и легче справляться с вызовами. Значит, нужно будет доказывать, что украинцы — нерусские и что они чуть ли не Трою основали. Я чего только не читала. Волосы дыбом вставали», — вспоминает Нарочницкая.
К сожалению, многие не понимают, что России, Украине и Белоруссии нужно объединиться, чтобы взаимодействовать с Западом, продвигать своим ценности, отстаивать их, требовать равноправия, добавила политолог.
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