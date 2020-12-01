«Украина могла бы доить двух коров, все бы соперничали за благосклонность Киева, если бы не этот иррациональный идеологический взбрык и ненависть к России. Украина обрекла себя на то, чтобы быть управляемым государством. Я об этом говорю с сожалением, могилы моих предков находятся в Черниговской губернии», — указала эксперт.
Тем не менее, отметила Нарочницкая, еще 20 лет назад было понятно, что рано или поздно на авансцену выйдет галицийская идеология, поскольку у русских и украинцев есть общие корни, общие ценности и общая вера, и исторически очень сложно обосновать их существование в отдельном государстве.
Тем не менее, несмотря на всю сложность ситуации, в исторической перспективе, учитывая полное движение к упадку Европы, у России, Украины и Белоруссии есть шанс так или иначе объединиться, выстоять и выжить, добавила политолог.
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