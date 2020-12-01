Украина могла быть процветающим государством, балансируя между Россией и Европой, и обе стороны соперничали бы друг с другом ради её благосклонности. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Тем не менее, отметила Нарочницкая, еще 20 лет назад было понятно, что рано или поздно на авансцену выйдет галицийская идеология, поскольку у русских и украинцев есть общие корни, общие ценности и общая вера, и исторически очень сложно обосновать их существование в отдельном государстве.

Тем не менее, несмотря на всю сложность ситуации, в исторической перспективе, учитывая полное движение к упадку Европы, у России, Украины и Белоруссии есть шанс так или иначе объединиться, выстоять и выжить, добавила политолог.

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