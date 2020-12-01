У жителей Приднестровья есть определенная усталость от всей этой ситуации, которая сложилась вокруг региона. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко

Более того, отметил эксперт, обстановка в Приднестровье гораздо хуже в плане логистических возможностей, поскольку в отличие от Донбасса, у Приднестровья нет общей границы с РФ, а отношения с Киевом с 2014 года благожелательными не назовешь.

«Хотя был период в приднестровской истории, когда во времена Кучмы Украина по сути спасла приднестровскую государственность и дала возможность выдержать жесткий прессинг Кишинева при президентстве Воронина. Тем не менее, еще в 2004 году после прихода к власти «оранжевых» все изменилось», — указал Иваненко.

Тем не менее, добавил политолог, в этом году Приднестровье отметило 30 лет своей независимости, выросло целое поколение, сформировались политические элиты, которые ценят приднестровскую государственность, и жители региона привыкли к этой ситуации.

И даже если вдруг к власти в Молдавии придут пророссийские силы, трудно представить, что сразу же начнется реинтеграция Приднестровья, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.