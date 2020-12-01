В воскресенье, 29 ноября в Приднестровской Молдавской Республике состоялись выборы депутатов Верховного совета и местных органов власти. Всего проголосовали 113 916 избирателей по республике, явка составила 27,7%. На 2 декабря предварительно запланировано заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов.
Более того, отметил эксперт, обстановка в Приднестровье гораздо хуже в плане логистических возможностей, поскольку в отличие от Донбасса, у Приднестровья нет общей границы с РФ, а отношения с Киевом с 2014 года благожелательными не назовешь.
«Хотя был период в приднестровской истории, когда во времена Кучмы Украина по сути спасла приднестровскую государственность и дала возможность выдержать жесткий прессинг Кишинева при президентстве Воронина. Тем не менее, еще в 2004 году после прихода к власти «оранжевых» все изменилось», — указал Иваненко.
Тем не менее, добавил политолог, в этом году Приднестровье отметило 30 лет своей независимости, выросло целое поколение, сформировались политические элиты, которые ценят приднестровскую государственность, и жители региона привыкли к этой ситуации.
И даже если вдруг к власти в Молдавии придут пророссийские силы, трудно представить, что сразу же начнется реинтеграция Приднестровья, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.