Против вхождения Молдавии в состав Румынии выступают русскоязычные молдаване и ряд национальных меньшинств, поскольку Румыния представляет собой жесткое этноцентричное государство, и они не видят для себя перспектив в ее составе. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду в ходе предвыборной кампании уходила от прямого ответа на вопрос, правда ли она хочет объединить Молдавию с Румынией, и заявляла, что для нее важно в первую очередь объединить молдаван.

Допустим, отметил эксперт, Приднестровье можно вынести за скобки, но непонятно, что в этом случае будет с гагаузской автономией, которая находится в самом центре Южной Бессарабии.

«Что будет с болгарскими районами? Траклийский регион компактного проживания болгар уже выступал с требованиями предоставить им как минимум национально-культурную автономию. А что будет с регионами компактного проживания украинцев на севере Молдавии?» — задается вопросом Иваненко.

Кроме того, люди, которые разбираются в экономических процессах, видят, что западный вектор прежде всего направлен на использование Молдавии как сырьевого придатка для Евросоюза в целом и для Румынии в частности: им не нужна молдавская промышленность, им нужны только рабочие руки и часть сельскохозяйственной продукции для последующей переработки, добавил политолог.

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