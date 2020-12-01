Если говорить о внешнем влиянии, которое оказывается на Россию, то начиная с Октябрьской революции оно очень сильно, но опирается оно на внутренние настроения. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

А когда государство начинает шататься, то, в какую сторону оно должно упасть, очень сильно зависит от внешнего влияния, пояснила эксперт.

По ее словам, не случайно в 1916 году Австрия и Германия сделали ставку на наиболее радикальные партии эсеров и большевиков и выделяли на это деньги по 5, потом по 10 млн золотых марок.

«Это не значит, что не было проблем в российском государстве. Они были, и кризис был налицо. Но им было выгодно, чтобы государство упало именно в ту сторону, чтобы был распад, чтобы обретения Петра Великого (Прибалтика, Юг и морские рубежи) оказались под вопросом. С тех пор это все тянется», — указала Нарочницкая.

И в 90-е годы западные страны потирали руки и даже были уверены, что Россия никогда не возродится как великая держава с самостоятельным голосом, а когда их расчеты не оправдались, то создание пояса нестабильности по нынешним границам РФ стало одной из задач англосаксонских сил, подчеркнула политолог.

Западным странам нет дела до судьбы людей, живущих на территории Украины, Белоруссии или Киргизии, это лишь инструменты давления на Россию и выкачивания богатств из постсоветских государств, заключила собеседница издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.