Для молдавских политиков является обычной практикой менять риторику после того, как они получили необходимые голоса. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Запад празднует победу: президентом Молдавии стала гражданка Румынии Майя Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону Майя Санду ушла от ответа на вопрос, хочет ли она объединения с Румынией, сказав, что для нее прежде всего важно объединить всех молдаван.

По данным Волницкого, примерно 20-30% граждан Молдавии являются унианистами. Это очень обширный электорат, и правоцентристские политики всегда учитывают это в своей риторике, отметил он.

«Но практически всегда любой политик, когда получает часть этих голосов (все получить невозможно), меняет риторику и делает это для того, чтобы избежать обвинений в том, что он является унианистом и отвергает голоса других избирателей. Для Молдовы это обычная практика… Они ведут себя по-разному, когда им нужно получить голоса и когда выборы заканчиваются», — сказал политолог.

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

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