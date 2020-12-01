Пользователи сети неоднозначно восприняли снимки певицы Наташи Королёвой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) с отдыха на море. Записи опубликованы 29 ноября в Instagram знаменитостей

Тарзан и Наташа Королева по отдельности опубликовали снимки, где они на пляже под зонтиком. Певица стоит на берегу моря спиной к камере, распустив волосы. Стриптизер же среди тропических деревьев уселся на что-то, напоминающее надгробие.

Оба написали, что «улетели, но обещали вернуться».

Дедушка совсем поехал котелком: полуголый Тарзан взбесил фанатов — фото © Тарзан/Инстаграм Мэри Поппинс.

«Вы такие класнючие», «Оставайтесь там, зачем вам сюда?», «Да улетай, не держи себя! Скучать не будем», «Все артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают», «Это та, чей муж недоедает, который завидует пенсионерам, которому нужна помощь государства», «При прибытии будут просить помощь, скажут, что нет денег, кушать нечего», — ответили на записи звезд.

Ранее Тарзан жаловался, что артистам в период пандемии, в отличие от пенсионеров, не приходится рассчитывать на пособия от государства.