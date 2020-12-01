Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал «лечение кашля по телевизору», назвав основные заблуждения своих пациентов в использовании препаратов от кашля у себя в Instagram 29 ноября

По словам Комаровского, большинство рекламируемых препаратов от кашля — это отхаркивающие вещества, увеличивающие количество мокроты в легких, и использовать их, например, когда болит горло, бессмысленно.

«Подавляет содержимое кошелька»: Комаровский высказался о популярном лекарстве © http://www.komarovskiy.net/photo

А вот если речь идет о детях, уточнил Комаровский, то все еще сложнее. Чаще всего они не могут прокашляться, и увеличение мокроты в легких приводит к серьезным осложнениям. Поэтому, заверил педиатр, во многих странах мира муколитики не выписывают детям до 5 лет, а давать их малышам до 2 лет — «вообще криминал».

«Телевизор не должен заменять мозг. Это правило работает и в политике, и при кашле. Не покупайте отхаркивающие средства без прямого указания врача. Если врач на дому назначил отхаркивающие средства ребенку младше 5 лет — ищите другого врача, если ребенку младше 2 лет — срочно ищите другого врача», — написал Комаровский.

Чтобы вылечить кашель, медик посоветовал много пить, тепло одеваться, хорошо проветривать, а самое главное, выключить телевизор и не слушать рекламу.