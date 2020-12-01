Наиболее вероятный план Джо Байдена для внешней политики США — это улучшение отношений с Китаем и дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

При Байдене США создадут восточное НАТО против Китая – востоковед Вавилов © РИА Новости, Константин Щепин | Перейти в фотобанк Джорджа Буша-младшего США взяли курс на двойную конфронтацию — и с Россией, и с Китаем. Но этот принцип, по словам сенатора, противоречит давней установке американской внешней политики, которая заключается в том, что США не должны одновременно вступать в конфликтные отношения с двумя ведущими ядерными державами.

«Поэтому не исключаю, что администрация Байдена сейчас начнет понижать градус враждебности в отношениях с Китаем, который Трамп поднял очень высоко. И сосредоточится на конфронтации с Россией. Вашингтоном может быть также предпринята попытка как-то нарушить российско-китайские тесные партнерские отношения», — сказал Пушков.

Он добавил, что сделать этого не удастся, но попытка может быть, так как альянс России и Китая для США неприятен.

Ранее администрация действующего президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

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