Он отметил, что еще со времен администрации Джорджа Буша-младшего США взяли курс на двойную конфронтацию — и с Россией, и с Китаем. Но этот принцип, по словам сенатора, противоречит давней установке американской внешней политики, которая заключается в том, что США не должны одновременно вступать в конфликтные отношения с двумя ведущими ядерными державами.
«Поэтому не исключаю, что администрация Байдена сейчас начнет понижать градус враждебности в отношениях с Китаем, который Трамп поднял очень высоко. И сосредоточится на конфронтации с Россией. Вашингтоном может быть также предпринята попытка как-то нарушить российско-китайские тесные партнерские отношения», — сказал Пушков.
Он добавил, что сделать этого не удастся, но попытка может быть, так как альянс России и Китая для США неприятен.
Ранее администрация действующего президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.