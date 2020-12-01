Еще во времена распада СССР можно было предполагать, что новые государства будут хрупкими и нестабильными. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: кто она © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснила, что СССР разделился на республики по границам, которые во многом были нанесены большевиками произвольно, в результате чего на каждой территории оказались разделенные народы, а титульные нации, которые кричали о независимости от Советского Союза, не были готовы предоставить такое же право собственным меньшинствам.

«В результате фактически ни одно новое образование не было сформировано по историческому принципу «нация, территория, государство». Там не было единодушного населения и единодушных элит», — подчеркнула Нарочницкая.

По ее мнению, обстановка в этих новых образованиях даже не стабилизировалось до какого-то поступательного развития, когда возникнут новые проблемы, и пока в большинстве случаев речь идет лишь об удержании на плаву.

Российская Федерация оказалась более устойчивой в этом отношении, хотя у нее проблем тоже хватает, заключила собеседница издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.