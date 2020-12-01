Ранее Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, ФОПы (украинская аббревиатура физическое лицо-предприниматель) и наемные работники, чья сфера деятельности подпадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
Кущ отметил, что если облечь эти обещания в реальные цифры, то речь идет о сумме в десятки и даже сотни миллиардов гривен. В то же время эксперт напомнил, что Украина сейчас переживает полноценный бюджетный кризис, потому что на счетах Казначейства входящий остаток на начало ноября был 15 миллиардов гривен, что в четыре раза меньше, чем обычно.
В связи с этим, по словам экономиста, Казначейство уже перешло частично в режим картотеки — выполняются в основном защищенные статьи. Кроме того, с начала 2021 года, по его прогнозам, Украина попадает в бюджетную «яму» из-за частичного или полного локдауна на несколько недель.
«То есть получается, что эта программа даже на минимальные деньги сможет заработать не завтра, а через какой-то промежуток времени. Фактически об этих 8 тысячах нужно было говорить несколько месяцев назад — в сентябре, чтобы эти деньги могли дойти до предпринимателей, например, в декабре», — сказал Кущ.
Сейчас же, по его мнению, вся эта инициатива выглядит крайне сомнительно с точки зрения сроков и имеющихся денег.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.