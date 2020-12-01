Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа по поддержке бизнеса не может рассчитывать даже на самые минимальные средства при крупной заявленной сумме. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

«Создадут скрытые фильтры»: Кущ рассказал, как на Украине реализуют программу поддержки бизнеса © Facebook, Jarosława Tiupka

Кущ отметил, что если облечь эти обещания в реальные цифры, то речь идет о сумме в десятки и даже сотни миллиардов гривен. В то же время эксперт напомнил, что Украина сейчас переживает полноценный бюджетный кризис, потому что на счетах Казначейства входящий остаток на начало ноября был 15 миллиардов гривен, что в четыре раза меньше, чем обычно.

В связи с этим, по словам экономиста, Казначейство уже перешло частично в режим картотеки — выполняются в основном защищенные статьи. Кроме того, с начала 2021 года, по его прогнозам, Украина попадает в бюджетную «яму» из-за частичного или полного локдауна на несколько недель.

«То есть получается, что эта программа даже на минимальные деньги сможет заработать не завтра, а через какой-то промежуток времени. Фактически об этих 8 тысячах нужно было говорить несколько месяцев назад — в сентябре, чтобы эти деньги могли дойти до предпринимателей, например, в декабре», — сказал Кущ.

Сейчас же, по его мнению, вся эта инициатива выглядит крайне сомнительно с точки зрения сроков и имеющихся денег.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.