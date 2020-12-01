Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвященное высказыванию исполнителя шансона Стаса Михайлова о поддержке своего коллектива в пандемию. Рифмованные строки Шнуров опубликовал на днях в своем Instagram

История началась с заявления Михайлова в эфире канала «Россия 1» о том, что артисты должны не требовать помощи от государства, а наоборот, самостоятельно поддерживать свои коллективы. В пример певец привел себя, заявив, что платит работникам даже в карантин.

На слова своего бывшего начальника ответил экс-гитарист Михайлова Вячеслав Кузнецов, который сказал, что во времена работы с артистом как таковой зарплаты у него не было. Позже Кузнецов извинился за свои слова, уточнив, что «сейчас поддержка музыкантам оказывается и все хорошо».

Жена Стаса Михайлова пригрозила избить Шнурова, тот ответил © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«И не верит никто покаянным слезам, ведь от страха течет уже даже по ляжкам. Оказался наш Стасик немножко Рамзан. Отпусти гитариста бедняжку!» — написал лидер «Ленинграда».

К слову, супруга Стаса Михайлова угрожала, что изобьет его за плохие слова о своем муже.