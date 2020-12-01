История началась с заявления Михайлова в эфире канала «Россия 1» о том, что артисты должны не требовать помощи от государства, а наоборот, самостоятельно поддерживать свои коллективы. В пример певец привел себя, заявив, что платит работникам даже в карантин.
На слова своего бывшего начальника ответил экс-гитарист Михайлова Вячеслав Кузнецов, который сказал, что во времена работы с артистом как таковой зарплаты у него не было. Позже Кузнецов извинился за свои слова, уточнив, что «сейчас поддержка музыкантам оказывается и все хорошо».
Шнуров оценил перемену мнения как результат запугивания гитариста, о чем и написал новое стихотворение.
«И не верит никто покаянным слезам, ведь от страха течет уже даже по ляжкам. Оказался наш Стасик немножко Рамзан. Отпусти гитариста бедняжку!» — написал лидер «Ленинграда».
К слову, супруга Стаса Михайлова угрожала, что изобьет его за плохие слова о своем муже.