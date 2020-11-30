Власти Украины введут локдаун при резком росте заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Украинцы запасаются кислородом, а правительство готовит страну к локдауну © REUTERS, Gleb Garanich

«Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет. Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики», — написала Мендель.

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не будет рекомендовать правительству продлевать карантин выходного дня. При этом он не исключил жестких ограничений во время новогодних праздников.

По его словам, ведомство может потребовать жесткий карантин, если ежедневный рост числа больных достигнет 25-30 тысяч.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти Украины могут прибегнуть к интеллектуальному локдауну с учетом особенностей каждого региона.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.