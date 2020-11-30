В отделения полиции в Ереване доставили 33 человека, которые требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оппозиционной акции. Об этом 30 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ереванской полиции

Минобороны НКР обнародовало новые данные по погибшим в боях за Карабах © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-94 годах в ходе Карабахской войны, утром 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев азербайджанские военные взяли под контроль ряд спорных районов и город Шушу.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.