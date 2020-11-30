Германия нарушила нормы Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), отказавшись от правового взаимодействия с Россией по инциденту с Алексеем Навальным, говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-й сессии Конференции государств-членов ОЗХО

«Правительство Германии сразу принялось оказывать активное противодействие проводимой в России доследственной проверке ситуации вокруг Навального, препятствуя установлению истины», — цитирует заявление РИА Новости 30 ноября.

В частности, немецкие власти категорически отказались от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, открытое игнорирование или пустые отписки уже на пять запросов Генеральной прокуратуры РФ.

Как подчеркивается, эти запросы были направлены согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней.

«В Берлине пошли на прямое попрание норм Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО)», — сказано в документе.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.