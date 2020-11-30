«Правительство Германии сразу принялось оказывать активное противодействие проводимой в России доследственной проверке ситуации вокруг Навального, препятствуя установлению истины», — цитирует заявление РИА Новости 30 ноября.
В частности, немецкие власти категорически отказались от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, открытое игнорирование или пустые отписки уже на пять запросов Генеральной прокуратуры РФ.
Как подчеркивается, эти запросы были направлены согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней.
«В Берлине пошли на прямое попрание норм Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО)», — сказано в документе.
Как отмечается, никак иначе невозможно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».
Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.