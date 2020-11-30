По его словам, обыски прошли в офисе организации и партии КМКС в Ужгороде, офисе благотворительного фонда Эгана Эде, здании венгерского института в Береговом и в доме Брензовича.
Йосиф Борто не смог объяснить, что стало причиной визита сотрудников СБУ, так как все следственные действия проходили за закрытыми дверями.
Председатель Закарпатской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Иван Чубирко связал обыски с попыткой власти принудить фракцию депутатов КМКС вступить в провластную коалицию в Закарпатском облсовете.
По итогам местных выборов в облсовет прошли восемь партий. Партию венгров опередили партии «Родное Закарпатье», «Слуга народа» и «Батькивщина».
Как сообщалось ранее, в сети появилось видео, как депутаты Сюртовской отдельной территориальной общины во время присяги исполняли не гимн Украины, а гимн Венгрии.