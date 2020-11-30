В общественных местах люди не должны быть в респираторе с клапаном для выдоха, поскольку это подвергает риску заражения окружающих. Об этом предупредил 30 ноября украинский педиатр Евгений Комаровский в Instagram

Врач напомнил читателям, что человек, который кажется себе и всем остальным абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.⁣

«Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице, — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех», — подчеркнул он.

«Подавляет содержимое кошелька»: Комаровский высказался о популярном лекарстве © http://www.komarovskiy.net/photo

Он отметил, что спасти от заражения может респиратор, как минимум класса fpp2, но в публичных местах люди должны быть в респираторах без клапана — он позволяет выдыхать так, что можно всех заразить, поэтому не стоит выбирать такую модель.