Врач напомнил читателям, что человек, который кажется себе и всем остальным абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.
«Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице, — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех», — подчеркнул он.
При этом Комаровский добавил, что маски нужно носить правильно — любая маска должна закрывать нос. Маска, по его словам, не защищает от заражения, но не дает человеку заражать других, останавливая капли и мокроту.
Он отметил, что спасти от заражения может респиратор, как минимум класса fpp2, но в публичных местах люди должны быть в респираторах без клапана — он позволяет выдыхать так, что можно всех заразить, поэтому не стоит выбирать такую модель.