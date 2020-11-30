За нарушение масочного режима в Киеве в прошедшие выходные правоохранители составили 208 административных протоколов. Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Киеве 30 ноября

В минувший уикенд в столице Украины правоохранители провели проверку 1510 учреждений хозяйственной деятельности: развлекательных заведений, заведений общественного питания, торгово-развлекательные центры.

По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

При этом за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных помещениях было составлено 208 административных протоколов, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.

Суровая драка украинок из-за маски попала на видео © REUTERS, Valentyn Ogirenko

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Кроме того, в транспорте и общественных местах граждане Украины обязаны носить маски.