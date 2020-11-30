В одной из фан-групп семьи Галкиных появился снимок двух дочерей певицы Аллы Пугачевой: Кристины Орбакайте и Лизы Галкиной, а подписчикам предложили найти черты сходства, сообщила Politeka.net 30 ноября

«Сестренки. Похожи?» — подписана публикация.

«Лиза похожа на маму, которую вы и я не знаем», «Это не Пугачевой дети», «Как могут быть похожи совершенно чужие люди, искать ещё не замучались», «Мама с дочкой», — ответили пользователи.

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин в браке уже 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Выносила их суррогатная мать. В этом году дети пошли в 1 класс, а старшей дочери Пугачевой Орбакайте в этом году исполнилось 49 лет.