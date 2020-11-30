«Пограничник Евгений Чебан возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки мужчина заметил группу детей, среди которых был и его сын… Пограничник заметил, что предмет, которым играли дети, вероятнее всего, боевая граната», — говорится в сообщении.
Затем на место происшествия прибыли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.
Назначена экспертиза, которая установит, действительно ли дети играли с настоящей гранатой и как она к ним попала.
Ранее в одесской области 17-летний пастух потерял полруки из-за взрыва найденной гранаты.