В одесской области пограничник заметил группу детей, играющих с предметом, похожим на гранату Ф-1. Об инциденте рассказали на сайте Госпогранслужбы 30 ноября

«Пограничник Евгений Чебан возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки мужчина заметил группу детей, среди которых был и его сын… Пограничник заметил, что предмет, которым играли дети, вероятнее всего, боевая граната», — говорится в сообщении.

Житель Запорожья пришел в кафе с гранатой © commons.wikimedia.org, Samo8383

Назначена экспертиза, которая установит, действительно ли дети играли с настоящей гранатой и как она к ним попала.

Ранее в одесской области 17-летний пастух потерял полруки из-за взрыва найденной гранаты.