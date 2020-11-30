Ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке выразил мнение, что надежды Берлина на смягчение риторики США по газопроводу «Северный поток — 2» после прихода Джо Байдена не оправдаются. Он призвал готовиться к тому, что в новом году Вашингтон продолжит закручивать гайки в этом вопросе.
Эксперт подчеркнул, что Трамп всячески противостоял строительству газопровода не из-за нелюбви к России или русофобии, а из-за бизнеса.
«Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться», — считает Мирзаян.
Если говорить о дальнейшей перспективе антироссийских санкций, то, по его словам, Россия всегда готова к тому, что они накладываются по поводу и без повода.
Если же Америка дойдет сама до того, что санкции бессмысленны, поймет, что сама выхолостила санкционный инструментарий, что нужно с Россией по-другому разговаривать, то мы будем разговаривать по-другому, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.