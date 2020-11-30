Если бы Дональд Трамп в свою бытность президентом США хотел реально остановить строительство «Северного потока-2», он мог бы это сделать в 2017 году, а сегодня он опоздал. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Юлиан Рёпке выразил мнение, что надежды Берлина на смягчение риторики США по газопроводу «Северный поток — 2» после прихода Джо Байдена не оправдаются. Он призвал готовиться к тому, что в новом году Вашингтон продолжит закручивать гайки в этом вопросе.

Эксперт подчеркнул, что Трамп всячески противостоял строительству газопровода не из-за нелюбви к России или русофобии, а из-за бизнеса.

«Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться», — считает Мирзаян.

Если говорить о дальнейшей перспективе антироссийских санкций, то, по его словам, Россия всегда готова к тому, что они накладываются по поводу и без повода.

Если же Америка дойдет сама до того, что санкции бессмысленны, поймет, что сама выхолостила санкционный инструментарий, что нужно с Россией по-другому разговаривать, то мы будем разговаривать по-другому, добавил политолог.

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