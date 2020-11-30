Девушка рассказала, что форма и состояние груди после родов ее расстроила, и тогда она решила прибегнуть к операции. Первую сделала в Турции, вторую — на Украине. Муж сначала был против, но теперь результат ему нравится.
«Меня не предупредили, что все говорят по-английски. Никто ко мне в реанимации не подходил, это была жесть. Вторая операция — я вообще не волновалась. Я открыла глаза, поняла, что я могу дышать, мне не плохо, я шевелюсь, поднимаю руки. Вторая операция — просто кайф», — вспоминает Алхимова.
В Турции с нее взяли за работу 4 тысячи долларов (304 тыс. руб.), а на Украине — 7 тысяч евро (640 тыс. руб.). Разница в цене связана с качеством имплантатов и сложностями, с которыми пришлось столкнуться хирургам.