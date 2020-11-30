Блогер из украинского города Днепр Анна Алхимова дважды делала операции: для увеличения размера груди в Турции и коррекции формы на Украине. Подробности сообщил Znaj.ua 30 ноября

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«Меня не предупредили, что все говорят по-английски. Никто ко мне в реанимации не подходил, это была жесть. Вторая операция — я вообще не волновалась. Я открыла глаза, поняла, что я могу дышать, мне не плохо, я шевелюсь, поднимаю руки. Вторая операция — просто кайф», — вспоминает Алхимова.

В Турции с нее взяли за работу 4 тысячи долларов (304 тыс. руб.), а на Украине — 7 тысяч евро (640 тыс. руб.). Разница в цене связана с качеством имплантатов и сложностями, с которыми пришлось столкнуться хирургам.