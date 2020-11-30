В течение суток 14-летний житель Краснокутского района, решивший научиться водить, разбил в ДТП три угнанных машины. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

Подросток проявил завидное упорство в достижении цели, но безуспешно.

«Как объяснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на автомобиле, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом», — пояснили в полиции.

Известная украинская певица попала в ДТП - фото © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.