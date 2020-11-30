Когда Дональд Трамп занимал пост президента США, он подыграл России во всём, что касалось регионального американо-российского взаимодействия. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Джо Байден называл Россию «самой большой угрозой Америке в настоящее время», отметив, что это касается «разрушения нашей безопасности и наших союзнических связей».

В частности, отметил эксперт, действия Трампа привели к расколу в Трансатлантическом союзе, а также он разозлил многих арабов тем, что пошел на сделку с Израилем, что укрепило позиции России на Ближнем Востоке.

«Трамп пошел на конфликт с Китаем. Тем самым китайское руководство начинает осознавать, что с Америкой придется конфликтовать, а значит, надо быть более активным на внешней арене и не надо больше прятаться за спиной России в Совете безопасности ООН, а действовать вместе с Россией. Чем больше будет разгораться конфликт с США, тем больше Китай будет нуждаться в хороших отношениях с Россией», — указал Мирзаян.

Что касается решения Трампа выйти из договора о стратегических вооружениях, добавил политолог, то значение стратегической стабильности для переговорного процесса преувеличено, поскольку ни Москва, ни Вашингтон не собираются ядерные ракеты запускать.

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