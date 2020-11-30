Средняя стоимость елки на Украине в 2020 году составит 75 гривен. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило издание kp.ua со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов

Самые дешевые елки будут продаваться в лесхозах Харьковской области — там стоимость одной лесной красавицы составит 48 гривен. На втором месте по доступности — елки в Шацке на Волыни за 50 гривен, на третьем — Полтава, где можно будет купить елку за 55 гривен.

В Киеве началась установка главной елки страны © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Киевляне за елку выложат от 106 гривен, а жители Запорожья и Львова — 95 и 94 гривны соответственно. Дешевле она обойдется одесситам — 90 гривен, еще дешевле — жителям Днепра, она смогут купить новогоднее дерево за 86 гривен.

Первый елочные базары в этом году откроются 10 декабря. Отмечается, что этом году лесники заготовили более 500 тысяч елок для продажи.