Самые дешевые елки будут продаваться в лесхозах Харьковской области — там стоимость одной лесной красавицы составит 48 гривен. На втором месте по доступности — елки в Шацке на Волыни за 50 гривен, на третьем — Полтава, где можно будет купить елку за 55 гривен.
Дороже всего обойдутся елки жителям Ивано-Франковска — купить новогоднее дерево они смогут за 120 гривен. На втором месте Черновцы, от 109 гривен. Третье место за Луганской областью, которая в этом году пережила масштабные лесные пожары. Там цена за елку составит от 109 гривен.
Киевляне за елку выложат от 106 гривен, а жители Запорожья и Львова — 95 и 94 гривны соответственно. Дешевле она обойдется одесситам — 90 гривен, еще дешевле — жителям Днепра, она смогут купить новогоднее дерево за 86 гривен.
Первый елочные базары в этом году откроются 10 декабря. Отмечается, что этом году лесники заготовили более 500 тысяч елок для продажи.