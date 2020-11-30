С геополитической точки зрения Россию больше интересует Молдавия, а не Приднестровье. И, как считает официальный Кишинёв, Россия контролирует Приднестровье для того, чтобы контролировать Молдавию. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca

Эксперт отметил, что если особого продвижения в урегулировании приднестровского конфликта не было при «пророссийском» президенте Молдавии Игоре Додоне, то при прозападной Майе Санду его тем более не будет.

«Да, были встречи Додона и Вадима Красносельского (президент Приднестровья. — Ред.). Несмотря на то что вокруг них был негативный фон, эти встречи кое-что решали. При Майе Санду сомнительно, что даже это будет происходить. Встреча между ней и Красносельским маловероятна, особенно после всех этих заявлений», — считает Чуря.

Политолог добавил, что идея Санду о быстром обогащении Молдавии в целях интеграции Приднестровья в состав республики утопична, но это единственный вариант, который прозападные политики могут предложить и Приднестровью, и международным посредникам.

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