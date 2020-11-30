Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в преддверии Рождества в городе «особая атмосфера», поэтому никакие запреты действовать не будут. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба львовского городского совета

По его словам, во Львове ситуация с заболеваемостью держится примерно на одном и том же уровне. В городских коммунальных больницах заняты около 49% коек.

«Мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина», — рассказал он.

В Львовской области после того, как в больнице отключили электричество, скончались два пациента с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Офис президента будет делать кадровые выводы по трагедии в реанимации под Львовом © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.

Ожидается, что 30 ноября Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине. Сроки и условия пока неизвестны. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.