По его словам, во Львове ситуация с заболеваемостью держится примерно на одном и том же уровне. В городских коммунальных больницах заняты около 49% коек.
«Мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина», — рассказал он.
В Львовской области после того, как в больнице отключили электричество, скончались два пациента с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.
Ожидается, что 30 ноября Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине. Сроки и условия пока неизвестны. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.